遊戲預告影片

觀看預告片

探索屬於您自己的獨特世界，在夜間求生，並且憑藉您的想像創造一切！

觀看上方的 Minecraft 遊戲玩法範例影片，或點選「觀看預告片」，在 YouTube 上查看完整影片。

進一步了解
觀看預告片

探索全新的動作冒險遊戲，靈感來自經典的地下城探索類遊戲！

觀看上方的 Minecraft Dungeons 遊戲玩法範例影片，或點選「觀看預告片」，在 YouTube 上查看完整影片。

進一步了解
觀看預告片

在動作策略遊戲 Minecraft Legends 中，帶領您的盟友進行英雄級戰鬥。

觀看上方的 Minecraft Legends 遊戲玩法範例影片，或點選「觀看預告片」，在 YouTube 上查看完整影片。

進一步了解
觀看預告片

這是一款以遊戲為基礎的學習平台，支援超過 100 個國家/地區的數千名教育工作者！

觀看上方的 Minecraft Education 遊戲玩法範例影片，或點選「觀看預告片」，在 YouTube 上查看完整影片。

進一步了解
觀看預告片

探索屬於您自己的獨特世界，在夜間求生，並且憑藉您的想像創造一切！

觀看上方的 Minecraft 遊戲玩法範例影片，或點選「觀看預告片」，在 YouTube 上查看完整影片。

進一步了解
觀看預告片

探索全新的動作冒險遊戲，靈感來自經典的地下城探索類遊戲！

觀看上方的 Minecraft Dungeons 遊戲玩法範例影片，或點選「觀看預告片」，在 YouTube 上查看完整影片。

進一步了解
觀看預告片

在動作策略遊戲 Minecraft Legends 中，帶領您的盟友進行英雄級戰鬥。

觀看上方的 Minecraft Legends 遊戲玩法範例影片，或點選「觀看預告片」，在 YouTube 上查看完整影片。

進一步了解
觀看預告片

這是一款以遊戲為基礎的學習平台，支援超過 100 個國家/地區的數千名教育工作者！

觀看上方的 Minecraft Education 遊戲玩法範例影片，或點選「觀看預告片」，在 YouTube 上查看完整影片。

進一步了解

是否需要重新下載？

已擁有遊戲，但還需要啟動器？正在尋找 Linux 版本或伺服器檔案嗎？請查看我們的「下載」頁面。

前往下載

隨心所欲，改變您的遊戲！

無論您是想要更可愛、更好笑，還是更混亂，總有一款附加功能適合您！多款全新的免費和付費附加功能任君挑選。

收藏品

Minecraft 的世界相當巨大，何不趁此機會讓它超越方塊界限呢？使用我們最愛的 Minecraft 桌布和社群橫幅等，自訂您的裝置！

查看所有收藏品
角色們站在山丘上──愛莉克斯拿著鶴嘴鋤，史提夫拿著火把，苦力怕拿著泥土方塊

桌布

15 週年慶

史提夫和愛莉克斯離開四周滿是生物的洞穴

桌布

Minecraft 系列

Minecraft Dungeons 英雄從洞穴中生物手中殺出一條血路

桌布

Minecraft Dungeons

一個全景場景，位於左邊的是友軍角色，右邊是敵軍，中間是英雄角色

桌布

Minecraft Legends

熱氣球在綠色和紫色花田上方翱翔

桌布

Burberry 系列

穿著 Crocs 鞋進行高抬腿的 Minecraft 角色

桌布

Crocs 系列