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Minecraft
Выживание в песочнице, приключения
Одиночный и многопользовательский режимы
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Данжен-кроулер, RPG-экшн
Одиночный и многопользовательский режимы
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RPG-экшн, стратегия
Одиночный и многопользовательский режимы
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Обучение, выживание в песочнице, приключения
Одиночный и многопользовательский режимы
Трейлеры игр
Исследуй собственные уникальные миры, переживи ночь и создай все, что только сможешь вообразить!
Посмотри пример видео с игрой Minecraft выше или выбери ссылку "Смотреть трейлер", чтобы полностью просмотреть видео на YouTube.
Попробуй приключенческую игру, вдохновленную классическими данжен-кроулерами
Посмотри пример видео с игрой Minecraft Dungeons выше или выбери ссылку "Смотреть трейлер", чтобы полностью просмотреть видео на YouTube.
Встань во главе своих союзников в героических битвах в экшн-стратегии Minecraft Legends.
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Учебная игровая платформа, помогающая тысячам преподавателей в более чем 100 странах.
Посмотри пример видео с игрой Minecraft Education выше или выбери ссылку "Смотреть трейлер", чтобы полностью просмотреть видео на YouTube.
Исследуй собственные уникальные миры, переживи ночь и создай все, что только сможешь вообразить!
Посмотри пример видео с игрой Minecraft выше или выбери ссылку "Смотреть трейлер", чтобы полностью просмотреть видео на YouTube.
Попробуй приключенческую игру, вдохновленную классическими данжен-кроулерами
Посмотри пример видео с игрой Minecraft Dungeons выше или выбери ссылку "Смотреть трейлер", чтобы полностью просмотреть видео на YouTube.
Встань во главе своих союзников в героических битвах в экшн-стратегии Minecraft Legends.
Посмотри пример видео с игрой Minecraft Legends выше или выбери ссылку "Смотреть трейлер", чтобы полностью просмотреть видео на YouTube.
Учебная игровая платформа, помогающая тысячам преподавателей в более чем 100 странах.
Посмотри пример видео с игрой Minecraft Education выше или выбери ссылку "Смотреть трейлер", чтобы полностью просмотреть видео на YouTube.
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Коллекционные предметы
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