Трейлеры игр

Смотреть трейлер

Исследуй собственные уникальные миры, переживи ночь и создай все, что только сможешь вообразить!

Посмотри пример видео с игрой Minecraft выше или выбери ссылку "Смотреть трейлер", чтобы полностью просмотреть видео на YouTube.

Подробнее
Смотреть трейлер

Попробуй приключенческую игру, вдохновленную классическими данжен-кроулерами

Посмотри пример видео с игрой Minecraft Dungeons выше или выбери ссылку "Смотреть трейлер", чтобы полностью просмотреть видео на YouTube.

Подробнее
Смотреть трейлер

Встань во главе своих союзников в героических битвах в экшн-стратегии Minecraft Legends.

Посмотри пример видео с игрой Minecraft Legends выше или выбери ссылку "Смотреть трейлер", чтобы полностью просмотреть видео на YouTube.

Подробнее
Смотреть трейлер

Учебная игровая платформа, помогающая тысячам преподавателей в более чем 100 странах.

Посмотри пример видео с игрой Minecraft Education выше или выбери ссылку "Смотреть трейлер", чтобы полностью просмотреть видео на YouTube.

Узнать больше
Смотреть трейлер

Исследуй собственные уникальные миры, переживи ночь и создай все, что только сможешь вообразить!

Посмотри пример видео с игрой Minecraft выше или выбери ссылку "Смотреть трейлер", чтобы полностью просмотреть видео на YouTube.

Подробнее
Смотреть трейлер

Попробуй приключенческую игру, вдохновленную классическими данжен-кроулерами

Посмотри пример видео с игрой Minecraft Dungeons выше или выбери ссылку "Смотреть трейлер", чтобы полностью просмотреть видео на YouTube.

Подробнее
Смотреть трейлер

Встань во главе своих союзников в героических битвах в экшн-стратегии Minecraft Legends.

Посмотри пример видео с игрой Minecraft Legends выше или выбери ссылку "Смотреть трейлер", чтобы полностью просмотреть видео на YouTube.

Подробнее
Смотреть трейлер

Учебная игровая платформа, помогающая тысячам преподавателей в более чем 100 странах.

Посмотри пример видео с игрой Minecraft Education выше или выбери ссылку "Смотреть трейлер", чтобы полностью просмотреть видео на YouTube.

Узнать больше

Свежие новости

Смотреть все новости

    Нужно скачать файлы повторно?

    Игра уже есть, но нету лаунчера? Нужен дистрибутив Linux или серверные файлы? Загляни на нашу страницу загрузки.

    Перейти на страницу скачивания

    Измени игру так, как тебе хочется!

    Если тебе нужно больше мимимишности, комичных эпизодов или хаоса, новый аддон тебя не разочарует! У нас огромный выбор новых бесплатных и платных аддонов.

    Коллекционные предметы

    Мир Minecraft огромен. Почему бы не выйти за пределы его блочных границ? Укрась свое устройство нашими любимыми обоями, баннерами соцсетей и другими элементами от Minecraft.

    Смотреть все коллекционные предметы
    Персонажи на холме: Алекс с киркой, Стив с факелом и крипер с земляным блоком

    Обои

    15-летний юбилей

    Стив и Алекс выходят из пещеры в окружении мобов

    Обои

    Коллекция Minecraft

    Герои Minecraft Dungeons пробивают себе путь сквозь толпу мобов в пещере

    Обои

    Minecraft Dungeons

    Панорамная сцена, на которой изображены дружественные персонажи слева, враги справа и герой по центру

    Обои

    Minecraft Legends

    Воздушные шары проплывают над полем с зелеными и фиолетовыми цветами

    Обои

    Коллекция Burberry

    Персонаж Minecraft в обуви Crocs демонстрирует удар ногой вверх

    Обои

    Коллекции Crocs