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Oynanış Tarzı Tanıtım Filmleri
Sana özel benzersiz dünyaları keşfet, geceleri hayatta kal ve hayal ettiğin her şeyi yarat!
Minecraft’ın oynanışını gösteren yukarıdaki örnek videoyu veya “Tanıtım filmini izle”yi seçerek YouTube’dan videonun tam halini izle.
Klasik zindan gezginleri türünden ilham alan bir aksiyon macera oyununu keşfet.
Minecraft Dungeons’ın oynanışını gösteren yukarıdaki örnek videoyu veya “Tanıtım filmini izle”yi seçerek YouTube’dan videonun tam halini izle.
Minecraft Legends aksiyon-strateji oyununda müttefiklerini zafere ulaştırarak kahraman ol
Minecraft Legends’ın oynanışını gösteren yukarıdaki örnek videoyu veya “Tanıtım filmini izle”yi seçerek YouTube’dan videonun tam halini izle.
100’den fazla ülkede binlerce eğitimciyi destekleyen oyun tabanlı bir eğitim platformu.
Minecraft Education’ın oynanışını gösteren yukarıdaki örnek videoyu veya “Tanıtım filmini izle”yi seçerek YouTube’dan videonun tam halini izle.
Sana özel benzersiz dünyaları keşfet, geceleri hayatta kal ve hayal ettiğin her şeyi yarat!
Minecraft’ın oynanışını gösteren yukarıdaki örnek videoyu veya “Tanıtım filmini izle”yi seçerek YouTube’dan videonun tam halini izle.
Klasik zindan gezginleri türünden ilham alan bir aksiyon macera oyununu keşfet.
Minecraft Dungeons’ın oynanışını gösteren yukarıdaki örnek videoyu veya “Tanıtım filmini izle”yi seçerek YouTube’dan videonun tam halini izle.
Minecraft Legends aksiyon-strateji oyununda müttefiklerini zafere ulaştırarak kahraman ol
Minecraft Legends’ın oynanışını gösteren yukarıdaki örnek videoyu veya “Tanıtım filmini izle”yi seçerek YouTube’dan videonun tam halini izle.
100’den fazla ülkede binlerce eğitimciyi destekleyen oyun tabanlı bir eğitim platformu.
Minecraft Education’ın oynanışını gösteren yukarıdaki örnek videoyu veya “Tanıtım filmini izle”yi seçerek YouTube’dan videonun tam halini izle.
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